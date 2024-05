Tygodniowy przegląd prasy 12.05.2024: Włocławek, 5.05-11.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Przegląd tygodnia: Włocławek, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przygotowaliśmy dla Was listę 50. najpopularniejszych nazwisk we Włocławku. Czy zastanawialiście się nad tym, jakie nazwisko jest najpopularniejsze we Włocławku?

Zobacz w galerii jakie fryzury w modnej tonacji blond powstały w salonach fryzjerskich w Kujawsko-Pomorskiem. Pokazujemy zarówno fryzury dla włosów krótkich, średniej długości, jak i długich. Wśród najmodniejszych odcieni blondu mamy beżowy, piaskowy, śmietankowy, słoneczny, słomkowy, waniliowy.

Ostatnie chwile szóstego sezonu "Sanatorium Miłości" zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco. Widzowie mogą spodziewać się romantycznej randki, intymnych rozmów oraz uroczystego balu z koronacją Króla i Królowej turnusu. Zdjęcia, które udało nam się zdobyć, zwiastują niezapomniane zakończenie pełne wzruszeń i niespodzianek.