Tygodniowy przegląd prasy 14.01.2024: Włocławek, 7.01-13.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Przegląd tygodnia: Włocławek, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Studniówki i bale studniówkowe to wyjątkowe wydarzenia, na których kobiety mają okazję zaprezentować swoje piękno i styl. Niezależnie od wybranej kreacji, najważniejsze jest, aby czuć się pewnie i wygodnie, ponieważ to właśnie ta pewność siebie sprawia, że kobieta wygląda naprawdę pięknie. Przed nami sezon Studniówkowy w 2024 roku. My w oczekiwaniu na pierwsze fotorelacje (w sobotę była studniówka Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku) prezentujemy piękne kobiety, które bawiły się rok temu na studniówkach.

Nauczyciele otrzymują podwyżki od 1 stycznia 2024 roku. W tej chwili na ich konta jednak trafiają wypłaty bez dodatkowych 30%, mają jednak otrzymać wyrównanie. Szacuje się, ze wyższe pensje trafią na konta nauczycieli w marcu. Zobaczcie, jakie pensja trafiły na konta nauczycieli w styczniu 2024 roku.