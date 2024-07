Tyle osób utonęło w 2024 roku w Polsce. Apel WOPR Włocławek na wakacje: „Uważajmy nad wodą!” OPRAC.: Joanna Maciejewska

Ratownicy WOPR we Włocławku ostrzegają przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na wypoczywających nad wodą. Podkreślając wagę zachowania ostrożności, przypominają o smutnych statystykach z 2023 roku, kiedy to w Polsce utonęło aż 450 osób. Większość wypadków miała miejsce na niestrzeżonych akwenach. Apelują o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, by uniknąć tragedii podczas letniego wypoczynku nad wodą w 2024 roku. Od kwietnia 2024 roku w Polce utonęło już ponad 130 osób!