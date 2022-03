Tyle trzeba czekać na złożenie wniosku o paszport we Włocławku [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Aby złożyć wniosek o paszport, trzeba najpierw zarezerwować kolejkę. We Włocławku wolnych miejsc nie ma aż do maja. Podobnie jest w innych miastach regionu. Problemu nie rozwiązały prowadzone w regionie akcje „Soboty z paszportem”. We Włocławku kolejki pod Delegaturą Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ustawiają się już w nocy!