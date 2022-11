Tyle zarabia się w Straży Miejskiej we Włocławku. Stawki od aplikanta do komendanta

- W 2021 roku były podwyżki dla osób najniżej zarabiających i pensje zostały podniesione, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, do kwoty 2800 zł brutto (wcześniej 2600 zł) - informuje Dariusz Rębiałkowski. - Ponadto w 2021 roku były podwyżki dla strażników miejskich, z wyjątkiem osób na kierowniczych stanowiskach, w kwotach od 50 do 300 zł. W 2022 roku podwyżki ponownie otrzymały osoby najmniej zarabiające - z 2800 zł brutto do 3010 zł brutto.