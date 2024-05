Tyle zarobi Krzysztof Kukucki. Radni ustalili pensję nowego prezydenta Włocławka. Zdjęcia

Tyle zarobi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki

Ile we włocławskim ratuszu zarobi prezydent Krzysztof Kukucki? Pensja Krzysztofa Kukuckiego wynosić będzie blisko 20 tysięcy złotych (dokładnie: 19 tysięcy 969 zł). Tak wysoka kwota jednak nie wpłynie na konto prezydenta, ponieważ jest to kwota brutto. Pensja netto wyniesie około 14 tysięcy złotych. Ustalone wynagrodzenie obowiązuje od 7 maja 2024 roku.

Co składa się na wynagrodzenie prezydenta Krzysztofa Kukuckiego?

Z uchwały wynika, że pensja prezydenta Włocławka, to wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 696 złotych oraz dodatek funkcyjny w wysokości 3 400 zł, a także dodatek specjalny w wysokości 30 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4.215 zł. Kolejna składowa pensji, to dodatek za wieloletnią pracę w zależności od lat pracy.

Wynagrodzenie prezydenta Włocławka przygotowano zgodnie z tabelą stawek wynagrodzenia dla prezydenta miasta na prawach powiatu do 300 tysięcy mieszkańców. Zgodnie z przepisami, maksymalne wynagrodzenie zasadnicze prezydenta miasta do 300 tys. mieszkańców może wynosić 10 770 zł, a maksymalny dodatek funkcyjny - 3450 zł. Oznacza to, że pensję Krzysztofa Kukuckiego ustalono blisko górnej granicy. W przypadku pensji zasadniczej do maksymalnego poziomu wynagrodzenia brakuje tylko 74 zł, a w przypadku maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego zaledwie 50 zł.