Tyle zebrano podczas Finału WOŚP 2022 we Włocławku [kwoty, zdjęcia]

Tak wyglądał Finał WOŚP 2022 we Włocławku

We Włocławku podczas Finału WOŚP tradycyjnie nie zabrakło koncertów, na scenie pojawiła się m. in. Viki Gabor. Przypomnijmy, że wokalistka wystawiła na aukcji platynowy bilet na swój koncert. Zwycięzca licytacji mógł spotkać się z artystką i wspólnie z nią zaśpiewać piosenkę „Ramię w ramię”. Bilet wylicytowano za blisko 6 tysięcy złotych (dochód przekazano na rzecz WOŚP).

Viki Gabor we Włocławku - koncert w Hali Mistrzów na 30. finał WOŚP 2022 [zdjęcia]

Tyle zebrano podczas Finału WOŚP 2022 we Włocławku

Ile zebrano podczas tegorocznego Finału WOŚP? Oficjalny wynik poznamy dopiero 30 marca 2022 roku. Jednak już teraz wiadomo, jaką kwotę udało się zebrać we Włocławku. Przypomnijmy, że w dniu Finału 2022 na ulicach miasta kwestowało 500 wolontariuszy. Do puszek zebrali 243 510,02 zł. Datki zbierane były też do stacjonarnych puszek, trwały również aukcje na Allegro, dlatego ostateczną kwotę zebraną w mieście podano dopiero 17 marca 2022.