Tylu mieszkańców Radziejowa zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi [rozmowa]

Radziejów, zdobył pierwsze miejsce w kategorii Lider w dobie pandemii (małe gminy do 20 000 mieszkańców) w Złotej Setce Pomorza i Kujaw 2021. W Radziejowie w pełni (dwoma dawkami) zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi aż 70,2 procent mieszkańców. Jest to najlepszy wynik w całym województwie kujawsko-pomorskim. W jaki sposób udało się osiągnąć taki wynik?

Radziejów to małe miasto ok. 5300 mieszkańców, z tego stale przebywających jest ok. 5000. Duża grupa to osoby w wieku średnim i starsze.

Na terenie miasta działał szpital covidowy do końca marca 2022 roku - utworzony na bazie szpitala powiatowego. W całej działalności szpitala nie odnotowaliśmy tak dużej ilości zgonów, jak w okresie trwania pandemii. Czasem szpitalne prosektorium nie było w stanie pomieścić ilości zwłok, w związku z czym była dostawiona dodatkowa chłodnia. Urząd Stanu Cywilnego w Radziejowie w okresie pandemii sporządzał zdecydowanie więcej aktów zgonu niż miało to miejsce przed pandemią.

W tak małym środowisku jakim jest miasto Radziejów informacja na temat zachorowań Covid- 19 i zgonów rozpowszechniała się bardzo szybko. Niejednokrotnie mieszkańcy w okolicy szpitala widzieli przyjeżdżające karetki z pacjentami covidowymi, które czekały w kolejce do przyjęcia na oddział covidowy, tak samo karawany pogrzebowe wyjeżdżające spod szpitalnego prosektorium. Robiło to ogromne wrażenie i wywoływało ogromny strach przed ciężkim przejściem choroby, powikłań i śmiercią. To wszystko wpływało na mobilizację i przekonywało ludzi do szczepień. To wszystko plus bieżące informacje z mediów, zadziałało.