Uchodźcy z Bangladeszu i Etiopii w naczepie TIRa. Zatrzymani na autostradzie A1 w powiecie w włocławskim. Zdjęcia

Dwóch cudzoziemców nielegalnie przekroczyło granicę ze Słowacji do Polski

W niedzielę 7 stycznia 2024 roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy - we współpracy z policjantami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku - ujawnili i zatrzymali dwóch cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę państwową ze Słowacji do Polski. Cudzoziemcy pochodzący z Bangladeszu i Etiopii ukryci byli w naczepie tira. Obaj byli wychłodzeni i wymagali pomocy medycznej. ZRM podjęło niezwłoczne działania w celu udzielenia potrzebnej pomocy medycznej obu mężczyznom.