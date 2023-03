Uczennice LZK we Włocławku biorą udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Przygotowały wystawę [zdjęcia]

Uczestniczki projektu przekazują, że pomysł na to wydarzenie zrodził się podczas organizowanych przez nie akcji. Uświadomiły je one o tym, że ludzie z pewnymi problemami, bardzo często są ignorowani, a nawet odrzuceni przez społeczeństwo.

- Za pomocą tej wystawy pokazujemy, że nawet najmniejszy gest jest w stanie poprawić humor, pomóc ludziom w trudnych chwilach. Zaprezentowane prace prezentują proste, a zarazem istotne sposoby wsparcia drugiego człowieka. Mogą one stanowić przykład łatwego postępowania, mogącego umilić dzień innym ludziom. Przedstawione prace zostały stworzone przez dzieci, które szczerze przekazują to, co czują. Dzięki nim możemy zauważyć autentyczność oraz brak idealizacji rzeczywistości, która jest obecna w dzisiejszych czasach – zaznaczają uczennice LZK, biorące udział w projekcie.