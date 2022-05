Uczniowie z Włocławka odebrali już świadectwa ukończenia szkoły. Przed nimi matura 2022 [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński Joanna Maciejewska

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych we Włocławku odebrali już świadectwa ukończenia szkoły i w środę 4 maja 2022 roku przystąpią do egzaminu dojrzałości. Na początek zmierzą się z językiem polskim. Potem czeka ich egzamin z matematyki i języka obcego. Egzaminy maturalne trwać będą do 23 maja.