Udający niesłyszącego zbierał pieniądze w Parku Kujawia we Włocławku? Internautka ostrzega

Mężczyzna nie powiedział ani słowa pokazując, że jest osobą niesłyszącą, co od razu było widoczne jako kłamstwo. Nie miał przy sobie żadnego papierka potwierdzającego legalność zbiórki pieniędzy, w momencie kiedy miało dojść do przekazania pieniędzy pokazał, że trzeba dać mu te pieniądze teraz. Petycja którą się posługiwał wyglądała jak pierwsza lepsza z wyszukiwarki Google grafika z wklejonym symbolem wózka inwalidzkiego. - przeczytaliśmy we wiadomości od internautki z Włocławka