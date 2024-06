Urszula i Krzysztof Cugowski na scenie koncertu Fajansowe sny 2024 we Włocławku. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

W sobotni wieczór (1.06.2024) w Hali Mistrzów we Włocławku, odbył się koncert Fajansowe sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024, na który by posłuchać swoich ulubionych wykonawców przybyło wielu włocławian. Swoim występem święto uświetnili m.in. Urszula i Krzysztof Cugowski, którzy porwali do wspólnego śpiewania i tańczenia włocławską publiczność. Zobaczcie zdjęcia z występu tych znanych i lubianych wykonawców.