Uruchomienie procesu kogeneracji w Run-Chłodni we Włocławku. Biskup poświęcił inwestycję [zdjęcia]

We wtorek, 1 marca 2022 roku uroczyście uruchomiono proces kogeneracji w zakładzie Run-Chłodnia we Włocławku. Kogeneracja to skojarzona produkcja energii. W jednym procesie technologicznym - spalania np. gazu lub biogazu - łączy wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Dzięki kogeneracji wykorzystywana jest pierwotna energia znacznie efektywniej niż w przypadku produkcji w źródłach konwencjonalnych.