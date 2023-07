W czasach PRL-u jedliśmy takie lody. Bambino, Calypso były hitem tamtych lat! Mamy zdjęcia

Lody w PRL-u z mleka, jajek, cukru, owoców i mleka w proszku

Lody, zwłaszcza rzemieślnicze, wyrabiało się z mleka, jajek, cukru i owoców. Czasem były to najpopularniejsze lody śmietankowe, czasem dodawano kakao, wówczas mieliśmy lody kakaowe, z dodatkiem czekolady - czekoladowe. Przy produkcji lodów korzystano też za czasów PRL-u z mleka w proszku. Jednak przyznać trzeba, że ten ostatni składnik nie był łatwy do zdobycia. W latach 60. towar ów miały apteki, więc trzeba się było o niego specjalnie postarać.

Zobaczcie, jakie lody jadano w czasach PRL-u:

Do historii przeszło zawołanie lodziarza, który przechadzał się po polskich, nadbałtyckich plażach, krzycząc: "Looody, lody Bambino!". Wielu wczasowiczów podrywało się wówczas z leżaków czy koców, by kupić tę słodką przekąskę.

Kultowe lody w czasach PRL-u

To nie to, co dzisiaj, gdy mamy różne formy lodowe. Jednak sentyment do PRL-u pozostał. Niejeden z nas sięga dziś po lodową kostkę, widząc taką w marketowej lodówce.

Za PRL-u jedliśmy przede wszystkim lody Calypso, produkowane, jak wspomnieliśmy wyżej, przez mleczarnie - zakłady państwowe.

Wspomnienie dzieciństwa i upalnego lata z lodami Bambino PAP

Hitem PRL-u były też lody Bambino, w kształcie podłużnej kostki na drewnianym patyku.