W LMK we Włocławku już ćwiczą poloneza przed studniówką 2023 [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

Maturzyści we Włocławku i naszym regionie ćwiczą już poloneza na studniówkę. To oznaka, że jak co roku w styczniu rozpoczynają się bale studniówkowe na sto dni przed egzaminem dojrzałości. Zobacz, jak ćwiczą poloneza w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej.