W LMK we Włocławku wywieszono ostateczne listy przyjętych do liceum. Zainteresowanych było więcej [zdjęcia]

We Włocławku chętnych do szkół średnich, było tyle, że decyzją magistratu utworzono dodatkowe klasy. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy ulicy Bechiego utworzono klasę o profilu biologiczno-chemicznym, bo najwięcej podań składano do tej właśnie klasy.

Wyniki dodatkowego naboru ogłoszono w LMK w poniedziałek, 25 lipca w samo południe.