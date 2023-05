W parku na Słodowie we Włocławku powstały Łąki Nadziei [zdjęcia]

- Sadzimy kwiaty, bo kwiaty to symbol życia - taki mamy dzisiejszy przekaz - mówi dr Ewa Kaczmarek, dyrektor Hospicjum Domowego im dr. Zbigniewa Kaczmarka we Włocławku. - Sadzimy kwiaty dziś, a jesienią będziemy rozdawać mieszkańcom Włocławka jako cegiełki z informacją, czym jest Hospicjum Domowe i w jaki sposób działa. Będziemy wyjaśniać, czemu Hospicjum służy, bo pacjenci się często boją, bo myślą, że jesteśmy już na ostatnim etapie życia. Chcemy cały czas pokazywać, że my wspomagamy leczenie, jesteśmy w trakcie leczenia. Jeżeli ktoś przy okazji przekazania cegiełki będzie chciał ofiarować datek, to zawsze to idzie na sprzęt dla pacjentów, opatrunki, pampersy, koncentratory, łóżka.