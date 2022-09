W Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze we Włocławku znów wyższe czynsze. Chodzi o ogrzewanie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze" we Włocławku poinformował ostatnio mieszkańców o zmianie wysokości opłat i zaliczek. Od 1 października wyższa bowiem będzie zaliczka na podgrzanie wody i centralne ogrzewanie. W przypadku budynków, które przeszły termomodernizację, a konkretnie tych, zlokalizowanych przy ul. Wesołej, Rajskiej, Promiennej i Sielskiej dotychczasowa zaliczka na podgrzanie wody w wysokości 22 złotych za metr sześcienny zostanie podniesiona od 1 października o 10 złotych - do wysokości 32 złotych za metr sześcienny.

Z kolei zaliczka na centralne ogrzewanie z dotychczasowej 3,40 zł za metr kwadratowy mieszkania zwiększy się 1 października do 5 złotych za metr kwadratowy. Czym władze spółdzielni tłumaczą te podwyżki? - Jest to spowodowane drastycznym wzrostem cen węgla oraz energii elektrycznej, które wpływają na wzrost kosztów produkcji ciepła dostarczanego do zasobów spółdzielni - wyjaśnia zarząd spółdzielni. I dodaje: - Dodatkowo ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla utrzymują się na niezmiennie wysokim poziomie - 70-80 euro za tonę. Oznacza to konieczność dostosowania wysokości pobieranych zaliczek na pokrycie kosztów ciepła dostarczanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.