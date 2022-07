W szkołach ponadpodstawowych we Włocławku zostały wolne miejsca. Trwa rekrutacja uzupełniająca [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński Joanna Maciejewska

25 lipca 2022 roku ogłoszono listy przyjętych do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Na zdjęciu III LO we Włocławku. Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (18 zdjęć)

Ponad 1600 osób przyjętych zostało do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek na rok szkolny 2022/2023. Wciąż są jednak wolne miejsca we wszystkich typach szkół. Najwięcej wolnych miejsc zostało w technikach, najmniej w tzw. „branżówkach”. Trwa rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. Na złożenie dokumentów uczniowie mają czas tylko do poniedziałku 1 sierpnia 2022.