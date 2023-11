W szpitalu we Włocławku można zrobić bezpłatne badanie w kierunku raka szyjki macicy

Lecznica przypomina, że pierwsze badanie cytologiczne należy wykonać w ciągu 3 lat od pierwszego kontaktu seksualnego, jednak nie później niż w 25 roku życia.

„Badanie to powinno być rutynowo wykonywane u każdej kobiety po inicjacji seksualnej. Początkowo raz w roku przez pierwsze 3-4 lata, a następnie powtarzane nie rzadziej niż co 3 lata” – dodaje szpital we Włocławku.