W tym miejscu we Włocławku powstaną nowe mieszkania. Trwa przygotowanie projektu [zdjęcia]

Takie będą mieszkania u zbiegu ul. Tumskiej i 3 Maja we Włocławku

U zbiegu ul. Tumskiej i 3 Maja we Włocławku miasto planuje postawić budynek, w którym znajdą się między innymi mieszkania czynszowe z opcją dojścia do własności. Ma to być budynek czterokondygnacyjny (w tym użytkowe poddasze), w którym będzie minimum 50 mieszkań. W planach są mieszkania trzypokojowe o powierzchni do 60 metrów kwadratowych oraz dwupokojowe o powierzchni do 50 metrów kwadratowych. Kuchnie w lokalach przewidziano jako osobne pomieszczenia (nie będzie aneksów kuchennych).