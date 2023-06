Wakacje Włocławek 2023. Upalny poniedziałek nad Jeziorem Wikaryjskim. Zdjęcia

Gdzie można schłodzić się, gdy doskwierają upały? Najlepiej nad wodą. Jezioro Czarne, Wikaryjskie i Łuba to trzy najpopularniejsze jeziora chętnie odwiedzane przez mieszkańców Włocławka. W upalne poniedziałkowe popołudnie (26 czerwca 2023) odwiedziliśmy plażę nad Jeziorem Wikaryjskim, by zobaczyć, jak w pierwszych dniach "wakacji" wypoczywali włocławianie.

Od soboty (24 czerwca 2023) roku mieszkańcy Włocławka w poszukiwaniu ochłody mogą bezpiecznie skorzystać z Basenów Letnich oraz kąpielisk miejskich. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku na baseny, na Lisku oraz na przystani OSiR na Zalewie Włocławskim zaprasza codziennie w godz.11-19.

Jak informuje na stronie www. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku - w sezonie wakacyjno-letnim 2023 - kąpieliska miejskie nad Jeziorem Czarnym i Jeziorem Wikaryjskim będą otwarte w godz. 10-18, w tych godzinach nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy WOPR Włocławek. Od 23 czerwca do 31 lipca nieczynna będzie KP Delfin. Od 1 do 31 sierpnia nieczynny będzie Międzyosiedlowy Basen Miejski. Sezon kąpielowy zakończy się 31 sierpnia 2023 roku.