Wakacyjna Trasa Dwójki 2022 we Włocławku. Gwiazdy niedzielnej imprezy [zdjęcia - 17.07.2022]

Koncerty poprowadzą ulubieńcy widzów i charyzmatyczne osobowości telewizyjne, m.in. Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora, Rafał Brzozowski i Tomasz Kammel.

Do tego zobaczymy spektakularne efekty wizualne, multimedia, pokaz świateł i dźwięków oraz widowiskowe układy taneczne

Już od soboty przy Hali Mistrzów trwają przygotowania do koncertu Wakacyjnej Trasy Dwójki. Montowana jest olbrzymia scena. Jeden z parkingów jest już wyłączony z użytkowania. Są zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie.

Jak informuje magistrat nastąpiło wyłączenie dla ruchu ul. Górskiego oraz ul. Sportowej na odcinku od parkingu przy Hali do ul. Górskiego. Na skrzyżowaniu ulic: Chopina - Cmentarna - Górskiego wyłączony zostanie pas do prawoskętu w kierunku ul. Górskiego na wschodniej jezdni Al. Chopina (DK 91) oraz pas do lewoskrętu w kierunku ul. Górskiego na zachodniej jezdni Al. Chopina. Wyłączone z użytkowania zostaną parkingi w obrębie Hali Mistrzów, a dojazd do obiektów OSiR realizowany będzie od strony ul. Piaski.