Wakacyjna Trasa Dwójki 2022 we Włocławku już w niedzielę. Trwają przygotowania [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

We Włocławku na parkingu przy Hali Mistrzów trwa montaż wielkiej sceny. To część przygotowań do Wakacyjnej Trasy Dwójki. We Włocławku w niedzielę, 17 lipca (początek o godzinie 20) wystąpią cygańskie gwiazdy. Zobaczcie zdjęcia z przygotowań.