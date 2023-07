Wakacyjne warsztaty rodzinne w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Zdjęcia

O świecie dziecka w XIX i XX wieku, zwyczajach, wierzeniach i przesądach a także o edukacji dzieci oraz zabawkach jaki mi się bawiły podczas warsztatów opowiedała uczestnikom Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Podczas "Wakacyjnych warsztatów rodzinnych" w Muzeum Etnograficznym we Włocławku uczestnicy w pierwszej część spotkania, która odbyła się na wystawie czasowej pod nazwą „Dawny świat dziecka”, dowiedzieli się jak wyglądało dzieciństwo w XIX i XX wieku.

Następnie dzieci i ich opiekunowie udali się na świeże powietrze i by wspólnie się bawić, wcielając się w role: lisa, przepióreczki, kotka i myszy, a nawet spróbują swoich sił skacząc na skakance, chodząc na szczudłach czy tocząc obręcz. Obowiązkowo należało zabrać wygodne ubranie, coś do picia i dobry humor.

Niedziela z Kustoszem w Muzeum Etnograficznym we Włocławku [zdjęcia, wideo]

Tak było na Nocy Muzeów 2023 we Włocławku [zdjęcia]

Wystawa czasowa w Muzeum Etnograficznym we Włocławku „Dawny świat dziecka” jest próbą pokazania, jak wyglądało dawne życie dziecka. Przygotowano trzy wnętrza mieszkalne: chłopskie z końca XIX w., ziemiańskie z okresu międzywojennego oraz pokój z lat 60–70. XX w., w każdym umieszczono sprzęty codziennego użytku, ubrania, zabawki itp. Ponadto wystawę podzielono na bloki tematyczne pokazujące zabawy, pracę dzieci, naukę oraz udział w obrzędowości dorocznej. Zgromadzone obiekty to ubrania codzienne i stroje świąteczne, pamiątki chrztu i komunii świętej, przedmioty związane z dziećmi młodszymi (wózki, łóżeczka butelki do karmienia, nocniki itp.) i starszymi (przybory szkolne, laseczki pastusze kołatki). Sporą część ekspozycji stanowią zabawki jako ważna część rzeczywistości dziecięcego świata. Udział dzieci w obrzędach dorocznych pokazują rekwizyty używane przez nie podczas obchodów kolędniczych (czapki, stroje, szopka, gwiazda itp.).