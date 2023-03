Walki na gołe pięści we Włocławku. Znamy listę zawodników Gali Krwawy Sport Return to the GAME

W sobotę 25 marca 2023 roku (początek o godzinie 18:00) w Hali Mistrzów we Włocławku odbędzie się kolejna edycja znanej Gali Krwawy Sport, tym razem pod tytułem Return to the GAME. W programie wieczoru oprócz widowiskowych walk także koncert znanego rapera Epis DYM KNF

Krwawy Sport to cykl turniejów walk na gołe pięści w kick-bokserskiej formule K1 hardcore division. To prawdziwy powrót do korzeni, to brutalne walki bez żadnego sprzętu - czytamy na stronach wydarzenia.

Znamy już wszystkie nazwiska zawodników, którzy zaprezentują się w Hali Mistrzów. To sama czołówka polskiego K1 oraz innych sztuk walki, nie zabraknie więc znanych nazwisk.

Jakiś czas temu poznaliśmy pierwszą dziesiątkę uczestników Gali Krwawy Sport „Return to the GAME”: Są to: Jakub „Malina” Malinowski, Jan Kuczmaja, Michał Kornacki „Kornik”, Jakub Szmajda „Szmajda”, Tomasz Łomnicki, Dariusz Rzepiński „Kojot”, Piotr Ćwik „Bubu”, Krystian Rosa, Wiktor Adamski „Polish Ninja”, Patryk Masiak.