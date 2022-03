Walne zebranie Sprawozdawcze MGKS Kujawiak Lumac Kowal za 2021 rok [relacja, zdjęcia]

Jak podkreślił prezes, działalność klubu obejmuje dwie dyscypliny, piłkę nożną i sekcję szachową. W szczególności odniósł się do osiągnięć drużyny seniorów Kujawiaka pod wodzą trenera Łukasza Ramzy i kierownika Jerzego Zapieca. Drużyna seniorów walcząc o tytuł mistrza 5 ligi II grupy kujawsko-pomorskiej po rundzie jesiennej zajmuje wysokie czwarte miejsce, tracąc do lidera grupy 11 punktów.

Po przedstawieniu sprawozdań przystąpiono do kolejnego punktu zebrania, gdzie w dyskusji nad sprawozdaniami zaproszeni goście wyrazili swoją pełną aprobatę dla działań i kierunków rozwoju podejmowanych przez zarząd Kujawiaka. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, który odniósł się do przedstawionych sprawozdań, głównie do finansowego oraz pokłonił się nisko zarządowi z prezesem Szeflerem na czele, za osiągnięte wyniki, za włożony trud w realizacji statutowych działań, zapewniając władze klubu, że samorząd miasta mimo ogólnie znanych problemów finansowych, w dalszym ciągu będzie wspierał klub w osiągnięciu założonych celów. Podkreślił, że mimo tych trudności, samorząd miasta ponosi zdecydowanie większą odpowiedzialność finansową w utrzymaniu klubu, która wynosi blisko 140 tysięcy złotych.

Jako kolejny głos zabrał Stanisław Adamczyk – wójt gminy Kowal, który w kilku słowach odniósł się do wystąpienia burmistrza i oceny problemów finansowych, z jakimi borykają się wszystkie samorządu w kraju, w tym i gmina Kowal. Ale mimo tych trudności, samorząd gminy pochylił się na problemami finansowymi klubu, dokładając z początkiem roku do kwoty 45 tysięcy kolejne 10 tysięcy złotych. Na koniec swojego wystąpienia pogratulował zarządowi wytrwałości w trudnej społecznej pracy, w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników we wszystkich kategoriach rozgrywek. Podziękował działaczom, trenerom i piłkarzom za pozostawiony pot na boisku, którego efektem są osiągnięte wyniki.