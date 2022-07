Wandale niszczą place zabaw i boiska we Włocławku. Tyle wynoszą koszty napraw [zdjęcia]

Tyle wydano na naprawy kompleksu sportowego przy SP nr 23 we Włocławku

Na początku lipca 2022 roku doszło do kolejnej dewastacji kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku. Zniszczono wtedy m. in. trybuny, zerwano siatki z bramek, na terenie leżało pełno śmieci i butelek, także po alkoholu. Nie była to pierwsza taka sytuacja w tym miejscu. Przypomnijmy, że umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego przy SP 23” podpisana została w 2017 roku. Koszt zadania wyniósł 2.886,913 zł.