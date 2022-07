We Włocławku będą drastyczne podwyżki opłat za ogrzewanie mieszkania i podgrzanie wody

O ile więcej będziemy płacić za ogrzanie mieszkania i ciepłą wodę we Włocławku? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej złożyło wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowej taryfy. Ale wniosek ten uaktualnia, bo ceny węgla się wciąż zmieniają, czyli rosną.

Ostateczny uaktualniony wniosek ma być złożony 5 lipca. Czy zaproponowana taryfa zostanie zatwierdzona przez URE? Na tę decyzję trzeba będzie poczekać. - Trudno więc na razie powiedzieć, o ile wzrosną opłaty - mówi Andrzej Walczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku. Ale jedno jest pewne - podwyżka będzie, i to drastyczna.

Węgla nie ma, a jeśli jest to bardzo drogi

Dlaczego drastyczna? Bo sytuacja na rynku paliw jest dramatyczna. Węgla jest mało. A właściwie jest praktycznie niedostępny, a jeśli już, to osiąga zawrotną cenę. Włocławski MPEC w odpowiedzi na chęć zakupu polskiego węgla otrzymał informację od właścicieli polskich kopalń z propozycją zakupu importowanego węgla... w Gdańsku. Dlaczego w Gdańsku? Bo węgiel do Polski importowany jest głównie z Kolumbii i Australii. Do ceny surowca trzeba doliczyć koszty drogiego transportu morskiego. Stąd biorą się ogromne kwoty, jakie trzeba będzie wykładać na węgiel w nadchodzącym sezonie grzewczym.