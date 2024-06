We Włocławku będzie więcej elektrycznych autobusów. Dotrą do miasta w 2025 roku. Zdjęcia

„Wybraliśmy dostawcę 6 fabrycznie nowych autobusów elektrycznych, które dołączą do floty Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku. Firma Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie-Osiedle dostarczy autobusy wyposażone m. in. w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Udzieli też gwarancji na całość pojazdów - 72 miesiące, układ napędowy - 96 miesięcy, na magazyn energii - 144 miesiące. W ramach postępowania wybraliśmy również dostawcę ładowarek niezbędnych do obsługi nowych autobusów” – przekazał w mediach społecznościowych Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.