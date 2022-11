We Włocławku brakuje nocnej apteki. Problem rozwiązać mogą zmiany w ustawie o prawie farmaceutycznym [zdjęcia]

We Włocławku od maja 2021 roku nie można kupić leków w nocy, bowiem apteka, która miała pełnić dyżury, zawiesiła je. W październiku 2022 roku interpelację w tej sprawie, do prezydenta miasta, skierowała radna Agnieszka Jura-Walczak. Proponowała, by dyżury podzielić pomiędzy wszystkie apteki. Przygotowała projekt uchwały i harmonogram dyżurów aptek działających w mieście. Jest już odpowiedź prezydenta na interpelację radnej.

Apteka DOZ we Włocławku zrezygnowała z nocnych dyżurów. Dlaczego?

W październiku 2020 roku – na mocy uchwały Rady Miasta Włocławek – całodobowe dyżury (oraz w święta i niedziele) pełnić zaczęła Apteka Dbam o Zdrowie zlokalizowana na placu Wolności. Zrezygnowała z nich w maju 2021 tłumacząc, że praca w godzinach nocnych jest nieopłacalna, a placówce brakuje pracowników, którzy mogliby takie dyżury pełnić. Temat braku nocnej apteki często powraca, m. in. na sesjach rady miasta, radni pisali w tej sprawie interpelacje do prezydenta Marka Wojtkowskiego. Sprawę skierowano nawet do prokuratury (powiadomiona została o popełnieniu przestępstwa poprzez narażenie na utratę życia lub zdrowia), jednak ta odmówiła wszczęcia postępowania.

Taką propozycję na nocne dyżury aptek we Włocławku ma radna Agnieszka Jura-Walczak

Przypomnijmy, że w październiku 2022 konferencję w sprawie braku nocnej apteki, zorganizowała radna Agnieszka Jura-Walczak (Koalicja Obywatelska). Poinformowała wtedy o wystosowanej do prezydenta interpelacji, w której zawarte są dwie rzeczy: projekt uchwały dotyczący powstania całodobowej apteki oraz informacja konieczności zaciągnięcia opinii w w sprawie zaopiniowania tego projektu. Do interpelacji dołączyła również harmonogram dyżurów aptek. Wskazała w nim wszystkie apteki prowadzące działalność we Włocławku. W czasie konferencji radna zaznaczyła, że w mieście jest ponad 30 aptek, więc każda z nich pełniłaby dyżur raz na kilkanaście miesięcy (z podobną propozycją jakiś czas temu wyszedł również przewodniczący rady Piotr Kowal).