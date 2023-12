We Włocławku jutro trzeba będzie skrobać szyby! w środę trudny poranek dla kierowców Redakcja Naszemiasto.pl

Będzie mróz we Włocławku? Pogoda na jutro iStock Getty Images

Sprawdź, czy jutro we Włocławku trzeba będzie skrobać szyby. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Okazuje się, że w nocy z wtorku na środę możemy spodziewać się -5°C. Spodziewana wilgotność powietrza we Włocławku to 91%, natomiast prawdopodobieństwo opadów : 0%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 19 km/h. W konsekwencji w nocy z wtorku na środę niemal na pewno we Włocławku pojawią się oblodzenia.