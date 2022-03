We Włocławku jutro trzeba będzie skrobać szyby! we wtorek trudny poranek dla kierowców Newsroom 360

Czy będzie jutro przymrozek we Włocławku? iStock Getty Images

Sprawdź, czy jutro we Włocławku trzeba będzie skrobać szyby. Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy. Prognoza przewiduje, że nocą z poniedziałku na wtorek termometry pokażą -1°C.Jednocześnie wilgotność powietrza we Włocławku może wynieść 86%, z kolei prawdopodobieństwo opadów - 10%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 10 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń we Włocławku w nocy z poniedziałku na wtorek.