We Włocławku nadal nie ma legalnego grzebowiska dla zwierząt. Radna Agnieszka Jura-Walczak ma pomysł na rozwiązanie problemu. Zdjęcia

- Niestety jest to trudny moment dla nas wszystkich i nie wiemy co z tym zwierzęciem zrobić. Chowamy je często w ogródku, albo w miejscu, które nasze zwierzę lubi. Jest to niezgodne z prawem, takie zachowania są karalne z kodeksu wykroczeń, kończy się to mandatem. Takie działanie wiąże się z zanieczyszczaniem gleby w miejscach do tego niedozwolonych – mówiła na konferencji pani Agata.