We Włocławku odbyła się debata o rozwoju przedsiębiorczości. Czy województwo kujawsko-pomorskie jest inwestycyjnie atrakcyjne? [zdjęcia]

- To ważne spotkanie, bo chcemy, aby nasz region się rozwijał, a czynnikiem warunkującym rozwój jest przyjazny klimat dla przedsiębiorców, dla otoczenia biznesu - mówi Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP, współorganizator debaty. - Ważne jest także to, co robi Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, lider w Polsce w rankingu stref, czyli kwestie związane z przygotowaniem przyszłych pracowników dla pracodawców, czyli współpraca ze szkołami technicznymi i branżowymi, współpraca ze strefami takimi jak Brzeska Strefa Gospodarcza. Ważne jest to, co się we Włocławku odbywa od dłuższego czasu - w Zespole Szkół Technicznych jest specjalna pracownia we współpracy z PSSE. Jest też współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, by młodzi ludzie, którzy wybierają kierunki techniczne wiedzieli, że po szkole, którą skończą znajdą pracę. Ba, oni mają już praktyki u swoich przyszłych pracodawców.