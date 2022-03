We Włocławku powstał punkt naprawy i wymiany używanych rzeczy. Takie rzeczy można tam przekazywać

W marcu 2022 roku w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej we Włocławku uruchomiono punkt naprawy i wymiany używanych rzeczy

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej we Włocławku uruchomiono punkt naprawy i wymiany używanych rzeczy. Nowe miejsce działa od poniedziałku 2022 roku. Włocławianie mogą tam dostarczać przedmioty, które są stanie pozwalającym na wykorzystanie ich przez innych mieszkańców. Na miejscu wykonywane są także drobne naprawy przekazanych rzeczy. Podpowiadamy, co można przekazać i gdzie można sprawdzić rzeczy dostępne w punkcie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działa we Włocławku od września 2013 roku.

- Mieszkańcy mogą tam dostarczyć odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych, których nie można umieścić w zlokalizowanych przy posesji pojemnikach. Włocławianie chętnie korzystają z tej możliwości. Codziennie do punktu trafiają odpady wielkogabarytowe czyli stare meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady pobudowlane i poremontowe, zużyte opony, tekstylia czy chemikalia – przypomina PGK Saniko na Facebooku. W poniedziałek 21 marca 2022 roku w PSZOK-u przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku uruchomiony został punkt naprawy i wymiany rzeczy używanych. Jest to miejsce, w którym przedmioty mają szansę zyskać „drugie życie”. Do punktu przyjmowane są przedmioty, które ze względu na swój stan mogą zostać wykorzystane przez innych mieszkańców. PGK Saniko zaznacza, że ważne jest, aby przekazywane rzeczy były sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników.

- W przypadku przedmiotów, które będą wymagały przygotowania do dalszego wykorzystania, kierowane one będą do Punktu drobnych napraw, gdzie w miarę potrzeb zostaną poddane naprawie uszkodzonych elementów, czyszczeniu, konserwacji czy zabezpieczeniu antykorozyjnemu – informuje PGK Saniko.

To można przekazywać do punktu napraw i wymiany rzeczy używanych we Włocławku