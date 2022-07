We Włocławku przekazano promesy dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie działały PGR-y [zdjęcia]

Środki, które rząd przekazał samorządom w ramach trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, można wykorzystać na inwestycje bliskie mieszkańcom, np. budowę dróg, żłobków, przedszkoli, modernizacje jednostek OSP, czy wiejskich świetlic.

- Program Inwestycji Strategicznych, to pierwszy taki unikatowy program, poprzez który rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera lokalne samorządy. Szczególną rolę odgrywa tutaj program adresowany do gmin popegeerowskich, bo to właśnie te gminy potrzebują szczególnego wsparcia. Jeśli chodzi o naszą część województwa, to na 46 zadań przeznaczono ponad 107 mln. zł – mówi Joanna Borowiak, poseł PiS z Włocławka.