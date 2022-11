We Włocławku przez skrzyżowanie ulic Kilińskiego i Bauera można już przejechać [zdjęcia]

Remont ulicy Kilińskiego trwa od wielu tygodni. Choć w tych dniach miał się już zakończyć, to jednak kierowcy i mieszkańcy muszą się jeszcze niestety uzbroić w cierpliwość. Termin oddania inwestycji, z uwagi na instalacje został przedłużony o miesiąc.

Remont ul. Kilińskiego we Włocławku. Nie oddadzą ulicy do użytku w październiku 2022

Samochody na ulicę Kilińskiego we Włocławku miały wrócić pod koniec października 2022

Przebudowę ul. Kilińskiego realizuje „PRASBET” z Grudziądza. Była jedyną firmą, która zgłosiła się do przetargu. Prace wyceniła na ponad 7,5 mln zł brutto. Inwestycja została dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład (5 mln zł). Zgodnie z umową, prace powinna zakończyć jeszcze w październiku – oddanie ulicy do użytku planowane było na 28 października 2022. Kładzenie kostki na ul. Kilińskiego wykonawca ma zakończyć w terminie, jednak ruch na ulicy nie zostanie przywrócony od razu. Trzeba będzie na to poczekać jeszcze miesiąc.