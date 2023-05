We Włocławku trwa nabór wniosków w programie „Ciepłe mieszkanie”. Można uzyskać nawet 40 tys. złotych [zdjęcia]

- Prowadzimy kompleksowe działania związane z poprawą jakości powietrza we Włocławku. A z tym wiąże się przede wszystkim wymiana źródeł ciepła - mówi Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta Włocławka. - Telefony dzwonią od początku maja, pytania od mieszkańców już są. To, co budzi największą obawę mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania, to to, że najpierw muszą jednak wyłożyć dość znaczną kwotę. Większość mówi o tym, że musi skorzystać z kredytu.