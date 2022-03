We Włocławku trwa rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. Takie są zasady naboru

Trwa rekrutacja do przedszkoli we Włocławku. Prowadzona jest elektronicznie

Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz przedszkolnych oddziałów w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, rozpoczęła się we wtorek 1 marca 2022. Do wtorku 8 marca rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli, mieli czas na złożenie deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowej placówce.