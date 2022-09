We Włocławku trwa zbiórka przyborów szkolnych dla potrzebujących uczniów

Zbiórka przyborów szkolnych we Włocławku

W tych miejscach można zostawić przybory szkolne

Zbiórka trwać będzie jeszcze do najbliższej soboty 10 września 2022. Przynosić można między innymi: zeszyty, kredki, ołówki oraz inne materiały papiernicze. Materiały papiernicze można dostarczać do dwóch punktów: Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (przy ul. Żabiej 12 a) w dni robocze od godziny 8 do 18 oraz do Klubu Kajetan Fundacja Caietanus przy ul. Zachodniej 100.