We Włocławku trwają zbiórki dla uchodźców z Ukrainy. Te produkty są najbardziej potrzebne [lista] OPRAC.: Joanna Maciejewska

W całej Polsce trwają zbiórki dla dotkniętej wojną Ukrainy. Do naszego przybywa też coraz więcej uchodźców. Liczne zbiórki prowadzone są także we Włocławku. Jakie produkty i środki są najbardziej potrzebne? Co można przekazać potrzebującym na Ukrainie i osobom oczekującym na przejściach granicznych?