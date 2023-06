We Włocławsku ruszył nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Takie są zasady

Pani Hanna Ćwiklińska uczestniczy w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” od dwóch lat. Jest bardzo zadowolona.

- To bardzo ułatwia życie. Asystent nie jest osobą, która wyręcza w codziennym funkcjonowaniu, ale pomaga, a przede wszystkim mobilizuje. Mobilizuje do aktywności i do pracy. To jest głównie pomoc w dotarciu do miejsc, do których samemu ciężko dotrzeć osobie z niepełnosprawnościami. Mam wielkie szczęście, bo moja pani asystent jest dostępna właściwie przez całą dobę. Dziękuję jej za to - mówi pani Hanna z Włocławka.