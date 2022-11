Wicepremier Henryk Kowalczyk spotkał się z rolnikami powiatu włocławskiego w Brześciu Kujawskim [zdjęcia]

- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest programem, który ma podnieść poziom gospodarki po pandemii covidowej - powiedział do zebranych Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Finansowanie rozłożone jest na wiele sektorów, ale na konferencji zajmujemy się działaniami dla rolnictwa. Myśmy już tak naprawdę rozpoczęli te działania, bo zakończyły się już pierwsze nabory w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Nabór w zakresie przetwórstwa mikro i małych przedsiębiorstw cieszył się ogromnym powodzeniem. Drugi nabór to nabór w zakresie przetwórstwa z przeznaczeniem na handel detaliczny. To jest szansa, w której upatrujemy, żeby wartość dodana pozostawała u rolnika. Z tego, co słyszę na wielu spotkaniach z rolnikami, to wielką bolączką jest to, że ta wartość dodana ucieka poza gospodarstwo rolne. Walka o dochodowość w rolnictwie to walka o ceny, a one nie zawsze mogą być odpowiednie. Natomiast kiedy rolnik będzie mógł sprzedać przetworzony towar z pominięciem wielu pośredników to rzeczywiście opłacalność gospodarstw rolnych znacząco wzrośnie.