Zobaczcie, co się wydarzy w 6. odcinku "Sanatorium miłości":

Teodozja coraz bardziej zbliża się do Ryszarda

Teodozja coraz bardziej zbliża się do Ryszarda

A co na to Tadeusz?

- Wyjęła mi z ust to co chciałem powiedzieć - stwierdzi Tadeusz .

Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzy o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczy, że…

Ania i Józek z piątej edycji "Sanatorium miłości"

W szóstym odcinku programu odbędą się zawody sportowe w parach. Teodozja wybierze Tadeusza, co nie spotka się z zadowoleniem Andrzeja .

- Rywalizacja odbędzie się pod czujnym okiem specjalnych gości. Na jeden dzień do "Sanatorium miłości" zawitają Ania i Józek z V edycji serii - zdradzają producenci programu "Sanatorium miłości".

To nie koniec niespodzianek. Zwycięska para wybierze się na wyjątkową randkę do ekskluzywnego hotelu. Rozgrywka będzie nie tyle opierała się na sprawności sportowej co na zaufaniu i współpracy, a w tym najlepsi okażą się właśnie Teodozja i Ryszard.