Wiemy, co będzie w 7. odcinku "Sanatorium miłości 6". To będzie historyczne wydarzenie. Zobaczcie zdjęcia! [21.04.24] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

To będzie przełomowy odcinek "Sanatorium miłości 6". W programie pojawi się bowiem zupełnie nowa osoba. Rodzące się między kuracjuszami relacje zostaną poddane trudnej próbie. Ponadto między Maria a Stanisławem dojdzie do sporego konfliktu. Co jeszcze wydarzy się w 7. odcinku "Sanatorium miłości"? Zajrzyjcie do naszej galerii!