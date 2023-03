Wiemy ile będziemy dawać w prezencie na komunie w 2023 roku. Mamy przykłady OPRAC.: Justyna Trawczyńska

- W tym roku idziemy na komunie do znajomych. Nasze dzieci są w podobnym wieku. Planujemy w prezencie dać pieniądze, około 400 złotych - napisała w komentarzy Joanna. pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami. Już jedna zaczynają się przygotowania do tego ważnego wydarzenia w życiu 10-latków. W ostatnich latach przyjęcia komunijne zamieniły się w poważne duże imprezy. A co za tym idzie generują spore koszty. To także spory wydatek dla gości. Postanowiliśmy sprawdzić już teraz jak się przygotowują do komunii u swoich bliskich. Zobaczcie jakie kwoty planują wręczyć.