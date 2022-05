Wiktor Kowalski wygrał odcinek Szansy na sukces w TVP 2 [wideo]

Wiktor Kowalski wygrał odcinek "Szansy na sukces"

11. odcinek "Szansy na sukces. Opole 2022" poświęcony był Mieczysławowi Foggowi, mistrzowi sentymentalnej piosenki, legendarnemu artyście dawnych warszawskich kabaretów. Wśród uczestników, którzy zmierzyli się z jego utworami był kielczanin Wiktor Kowalski, obecnie pracujący i mieszkający we Włocławku. Wokalista, który śpiewa nie tylko rockowe przeboje, ale też operowe utwory barytonem, wylosował szlagier "Ta ostatnia niedziela". Zrobił to tak, że decyzją jurorów wygrał odcinek!

Przed ogłoszeniem werdyktu, juror, znany muzyk i kompozytor Jan Młynarski przyznał, że uczestnicy nie mieli łatwego zadania i musieli zmierzyć się z utworami z czasów, w których najważniejsza była melodia. - Dziś z tą melodią bywa różnie, ważniejsza jest produkcja - przyznał. - Tutaj trzeba podejść z wielkim szacunkiem i świadomością do melodii, dlatego chciałbym wam podziękować, że podjęliście to wyzwanie - zwrócił się do uczestników.