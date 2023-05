"Wisła wciąga" - z Włocławka do Torunia, rozpoczął się dwudniowy rejs Szlakiem Wisły [zdjęcia] Renata Brzostowska

W sobotę, 20 maja 2023 roku z Przystani Wodnej przy ulicy Piwnej we Włocławku wyruszył rejs sympatyków Wisły "Wisła wciąga". Uczestnicy wypłynęli w rejs Szlakiem Wisły, szlakiem ciekawych miejsc, historii i inicjatyw społecznych na Wiśle. Podczas dwudniowego rejsu, wielokrotnie będą wychodzić na brzeg, by wziąć udział m. in. w przygotowanych na miejscu przez lokalnych przewodników spacerach przyrodnioczo - historycznych, akcji żywy napis, przyrodniczym kinie pod gołym niebem. Zobaczcie zdjęcia ze startu rejsu.